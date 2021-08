Magazine Projeto "Entrando nos Eixos" leva intervenções cênicas para terminais de ônibus de Goiânia Com o espetáculo "Beleza Rara", projeto começa nesta quinta-feira (19/8) nos terminais do Jardim Novo Mundo ao Padre Pelágio, e tratará de temáticas como preconceito e assédio no Eixo Anhanguera

Enquanto espera o ônibus, uma mulher devaneia com a figura de um príncipe que a corteja de supetão. Ninguém sabe ao certo se a personagem imagina aquele homem ou se ele realmente está ali, ao seu lado, apaixonado. Os cenários para a trama são os terminais do Eixo Anhangüera, espaços que o diretor Norval Berbari escolheu para as apresentações de Beleza Rara, i...