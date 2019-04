Magazine Projeto Engroove realiza evento no Centro Cultural Martim Cererê

O projeto Engroove desembarca nesta quinta-feira, às 22 horas, no Centro Cultural Martim Cererê, com atrações musicais. O destaque é a banda Dona da Roda (foto), grupo composto por 13 mulheres, entre vocalista, flautista, percussionista, pandeirista e instrumentistas de corda. O grupo surgiu como um posicionamento para fortalecer a presença feminina no meio cultural na ci...