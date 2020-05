O projeto Em Casa, da TV Globo, começou na semana passada com uma live especial da cantora Ivete Sangalo. A ideia é de que, durante todo sábado à noite, uma atração nacional diferente possa embalar a programação da emissora. Mais do que uma balada eletrônica, a segunda edição do projeto, hoje com Alok, será uma noite de conscientização e alerta sobre os cuidados com os jovens durante a pandemia do novo coronavírus.