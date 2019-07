Magazine Projeto Domingo no Circo junta teatro e brincadeiras Apresentação teatral, oficiais e número acrobáticos fazem parte da programação

A Cia. de Teatro Nu Escuro com o Teatro Lambe-Lambe é um dos destaques deste domingo, a partir das 16 horas, do projeto Domingo no Circo (foto), realizado no Laheto. O espetáculo consiste em uma caixa cênica em miniatura, independente e itinerante, onde são encenados espetáculos de teatro de bonecos, de curta duração. Em edição especial de férias, a iniciativa também t...