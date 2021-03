Lázaro Ramos faz sua estreia em longa de ficção, embora já tenha experiência na direção de teatro, incluindo da própria peça da qual o filme é inspirado, Namíbia, Não!, do autor baiano Aldri Anunciação. A peça virou livro em 2012 e ganhou o prêmio Jabuti na categoria ficção juvenil. Lázaro Ramos assina o roteiro com Lusa Silvestre, de Estômago.

“O projeto do filme começou em 2012, e tantos anos convivendo com a mesma história dava uma angústia muito grande por não saber se poderia ser uma história universal e se continuaria relevante”, disse. “Mas a passagem pelos festivais agora tem dado uma tranquilizada. O filme ainda pode cumprir seu propósito.”

Antes do SXSW, Medida Provisória passou por festivais menores como o Pan African Film Festival, em Los Angeles, e o Indie Memphis, onde ganhou prêmio de roteiro.

Na pele do protagonista Antonio está o ator britânico Alfred Enoch, que é também brasileiro. Ele ficou conhecido como o bruxinho Dean Thomas nos filmes Harry Potter e depois como o charmoso estudante de direito Wes Gibbins na série How to Get Away with Murder.

Enoch nasceu e estudou em Londres, tem mãe brasileira e pai britânico, o ator William Russell, que tem uma carreira prolífica na TV do Reino Unido. Russell faz uma ponta em Medida Provisória, na primeira vez em que pai e filho contracenam juntos.

“Sempre foi meu sonho, meu pai é minha referência, meu primeiro professor”, disse Enoch num vídeo do seu Instagram, nos bastidores do filme em 2019. “Ele está com 94 anos, achei que nunca teria essa oportunidade.”

Segundo Lázaro Ramos, Enoch foi uma grande descoberta. “O filme tem uma história de pertencimento, de sentir orgulho de pertencer a um lugar, e eu havia visto uma entrevista do Alfred falando que ele tinha vontade de resgatar suas origens brasileiras. Então entrei em contato por intermédio dos agentes e conversamos por um ano. Ficamos amigos antes mesmo de saber se o filme aconteceria.”

Enoch faz sua estreia num filme brasileiro, falando português sem nenhum sotaque. Ele foi ao Rio de Janeiro dois meses antes das filmagens para treinar o idioma e se embrenhou na vida carioca. Andava a pé, pegava ônibus, frequentava as festas na Lapa e curtiu o carnaval.

“Foi muito bom dirigir Alfred. Primeiro pela disciplina, e segundo pela paixão com a qual ele veio para cá”, disse Lázaro Ramos. “Ele ficou amigo das pessoas da equipe, da nossa família também. Isso fez com que o trabalho dele no filme seja muito mais emocionante porque está junto com uma descoberta do seu lado brasileiro que ele tanto preza.”