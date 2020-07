Magazine Projeto de Ridley Scott e Kevin MacDonald se repete dez anos depois e retrata vida na pandemia Cineastas lançaram A Vida em um Dia 2020, que integra a seção de conteúdo original do YouTube

Capturar para as futuras gerações como é estar vivo - e tendo como janela para retratar a vida as 24 horas do dia 24 de julho de 2010 - foi a premissa de Ridley Scott e Kevin MacDonald, vencedor do Oscar de melhor documentário por Um Dia em Setembro, quando lançaram, há dez anos, o projeto A Vida em um Dia, realizado em parceria com o YouTube. Em resposta, receberam...