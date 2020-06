Magazine Projeto de lei prevê R$ 43 milhões em ações emergenciais de apoio ao setor cultural em Goiás Proposta que tramita na Assembleia Legislativa estipula R$ 600 como renda emergencial mensal aos trabalhadores do segmento

Projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa de Goiás prevê a criação de um fundo de R$ 43 milhões do governo de Goiás para socorrer o setor cultural do Estado em função da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). A proposta prevê o pagamento de uma renda emergencial, no valor de R$ 600 por mês, em três parcelas. A mulher provedora de família monoparental p...