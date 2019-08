Magazine Projeto de “braqueamento”

Laurentino Gomes destaca ainda no primeiro livro desta trilogia as distintas formas de se observar a abolição da escravatura, ocorrida em 1888 com a assinatura, pela princesa Isabel, da Lei Áurea. “Esse é o olhar branco, que celebra a vitória da elite contra a barbárie - aquele século 19 foi marcado pelas resoluções humanitárias e havia uma mancha sobre a imagem do Bras...