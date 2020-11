Magazine Projeto de arte urbana transforma Centro de Goiânia em uma galeria a céu aberto Trata-se do projeto Arte Urbana nas Alturas, iniciativa independente da Valente Produtora de Arte

Dois pássaros azuis brotam dos olhos de uma garota. Em seus braços, ela carrega um filtro de barro embutido com letras garrafais: futuro. O desenho com elementos psicodélicos do artista Wes Gama pouco a pouco começa a ser descoberto na empena do Edifício Alencastro Veiga, no Centro de Goiânia. Trata-se do projeto Arte Urbana nas Alturas, iniciativa independente da Val...