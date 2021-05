Magazine Projeto da UFG promove digitalização e tour 360º de museus espalhados em Goiás No Digital Lab, o visitante tem a oportunidade de passear por museus que contam a história e destacam o patrimônio do Estado

Suspensa em cabos de aço, a canoa carajá parece flutuar enquanto um rio feito de iluminação artificial incendeia toda a galeria do Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás (UFG). O item e todos os outros elementos e objetos que formam o opulento acervo do museu podem ser conferidos on-line, fruto do Digital Lab, que atua no ensino, pesquisa e exte...