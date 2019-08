Magazine Projeto Cidade Rock leva black metal ao Martim Cererê

ShowProjeto Cidade Rock leva black metal ao Martim CererêComo uma celebração à escuridão e ao black metal, a 8ª edição do Cidade Rock 2019 será realizada nesta sexta-feira, no Centro Cultural Martim Cererê. As bandas Luxúria de Lillith, Heia, Frieza, Leech Eclipse, Lua Negra e Cyber Croatoan promovem shows especiais nos palcos do espaço cultural....