Magazine Programe-se: Confira as principais atrações desta semana em Goiânia Retorno do Chorinho na porta do Grande Hotel e shows da banda Melim e Vitor Kley são os destaques culturais da capital

Uma boa notícia para os fãs de choro é que será retomado na sexta-feira, a partir das 19 horas, na calçada do Grande Hotel, o projeto Grande Hotel Vive o Choro, popularmente conhecido como Chorinho. Fora do ar desde janeiro, o evento está de volta ao calendário da cidade e retorna com shows de Bruno Rejan Trio com repertório de versões de canções de Jacob do Ba...