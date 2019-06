Magazine Programe-se: confira a agenda cultural desta semana

Poesia com Pedro O Museu Pedro Ludovico promove, às 17 horas, a 5ª edição do projeto Café com Pedro. O tema será Acesso à Poesia Através da Produção Goiana. A programação conta com uma roda de conversa com Célia Sebastiana Silva, professora do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da UFG e doutora em Literatura Brasileira pela UnB. O Café com P...