Programação mistura pop, rock e sertanejo. Para os cinéfilos, mostra homenageia Rainer Werner Fassbinder

A brincadeira de que o Natal é celebrado com a família e o réveillon, com os amigos tem um fundo de verdade. Prova disso é o ritmo noturno da cidade, que diminui consideravelmente na semana natalina. Para a resistência, porém, a programação da semana promete agradar a diferentes estilos. Na Cerrado Cervejaria a banda Mr. Gyn comemora seus 20 anos. No Centro Cultur...