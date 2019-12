Magazine Programe-se

Terça-feira Mestre do nosso sabor O chef André Barros é um dos convidados do 1º Festival de Sabores da Ceasa, evento sobre alimentação e empreendedorismo. Na ocasião, à frente de oficinas gastronômicas, outros nomes da culinária falam sobre aproveitamento de alimentos, sustentabilidade na mesa e a cozinha do futuro. As atrações começam às 4 ...