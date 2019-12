Magazine Programe-se

Terça-feira Sertanejo raiz Às 20 horas, a dupla goiana Alex Viola & Romerito sobe ao palco do Teatro Sesi para cantar o melhor do sertanejo clássico. No repertório, os maiores sucessos de duplas como Milionário & José Rico, João Mineiro & Marciano e Tião Carreiro & Pardinho. Os ingressos podem ser trocados por 2 kg de alimento não perec...