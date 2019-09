Magazine Programe-se

Segunda-feira Piano O pianista e maestro João Carlos Martins, que celebra 80 anos em 2020, ministra palestra e faz pocket show, a partir das 20 horas, na abertura do projeto Papo com Conteúdo, no Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). Parte dos ingressos é gratuita, mediante inscrição prévia na plataforma Sympla. GO-0...