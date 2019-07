Magazine Programe-se

Chico ChagasO músico Chico Chagas apresenta o show Chico Chagas Solo, a partir das 20 horas, no Teatro Sesi. A apresentação faz parte do projeto Terça no Teatro. Tecladista, pianista, acordeonista, arranjador, produtor e diretor musical, Chico Chagas já tocou ao lado de artistas como Elza Soares, Adriana Calcanhoto e Gilberto Gil. No palco, fará uma retrospectiva d...