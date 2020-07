Magazine Programas culinários ganham espaço nos serviços de streaming

Programas culinários sempre fizeram sucesso na televisão. Os canais por assinatura, em particular, investem muito nesse tipo de atração, que inclui, além de programas que ensinam receitas dos mais diferentes tipos, também realities shows culinários. Alguns dessas atrações, por conta do sucesso alcançado, ganham novas temporadas – a exemplo de Mestre do Sabor,...