O programa No Balaio, que vai ao ar nas tardes de sábado, na TV Anhanguera, estreia novos quadros. Uma dessas estreias, é o quadro Me Nota, que visa dar destaque aos diversos tipos de talentos que temos em Goiás. Neste sábado, o público vai conhecer o trabalho do confeiteiro Alexandre Ferreira, de 20 anos, que mistura funk, dança e muita criatividade para promover o seu trabalho.

Outra estreia é o Balaiozinho. Pelo nome já dá para imaginar que as crianças vão dominar o programa. Otávio Henrique tem 5 anos, mora em Trindade e será o repórter na estreia do quadro. Ele vai mostrar um pouco da sua rotina e comandar uma receita com a ajuda da sua família.

A partir de agora, o No Balaio contará com participações especiais de personalidades que fazem sucesso nas redes sociais encenando situações engraçadas sobre temas variados. No próximo programa, o humorista Bruno Mezenga brincará sobre o termo popular “trem”.

E, por falar em trem, o programa vai falar sobre como os goianos e os mineiros são parecidos em diversos aspectos: fala, culinária, cultura, sotaque e muito mais. O professor Adriano Alves vai entrar No Balaio para contar a origem da palavra “trem” e como ela veio parar em Goiás. Além disso, contará com a participação da mineira Ceci Ribeiro, apresentadora do programa Cê Viu, da TV Integração, de Uberlândia (MG), em um papo sobre as semelhanças entre os dois Estados.

Se pudim já é bom, agora pensa em um pudim de chocolate no pote? A telespectadora Brunna Rodrigues, de Goiânia, mostrará o passo a passo para preparar essa receita maravilhosa. E o Tá Rolando, Vai Rolar, a agenda cultural do No Balaio, voltará a partir deste sábado para você se programar. Além disso, a cantora Maria Eugênia fará uma homenagem no encerramento do programa para Manassés Aragão, músico, compositor e professor que morreu no domingo, vítima de Covid-19.