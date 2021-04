Magazine Programa garante acesso gratuito de clássicos da literatura a estudantes goianos Ao longo do projeto, livros serão debatidos e alunos terão acesso a uma master class com o professor e palestrante Clóvis de Barros

Estudantes da rede estadual de ensino agora têm acesso gratuito a clássicos da literatura por meio de uma plataforma digital. A iniciativa faz parte do programa Leitura Todo Dia – Clássicos do Pensamento, lançado nesta terça-feira (20) pelo governo do Estado em parceria com a empresa Espaço Ética. Nesta primeira etapa do projeto, serão beneficiados 1.200 estudantes do pri...