Magazine Programação especial na cidade de Goiás marca os 20 anos de patrimônio mundial A eterna Vila Boa está em festa neste fim de semana. Confira a programação dos dias 20 e 21 de agosto

Neste fim de semana, a cidade de Goiás está em festa. Aliás, as comemorações se iniciaram no dia 5 de junho com o lançamento do Programa 20 Anos Patrimônio Mundial, organizado pelo Instituto Biapó e Museu Casa de Cora Coralina com apoio do Grupo Jaime Câmara. A série de atividades celebra as duas décadas do reconhecimento pela Unesco da antiga Vila Boa de Goiás ...