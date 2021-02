Magazine Programação de peso

Não será somente a apresentação de Ivete Sangalo e Claudia Leitte que agitará os foliões no feriado de carnaval. A programação conta com lives de Harmonia do Samba, Parangolé e Léo Santana, Bell Marques, Preta Gil, Bloco Berço Elétrico e Daniela Mercury. As lives retornam nesse momento com força nas redes sociais, depois de uma queda de atrações e audiência a partir do segund...