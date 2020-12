Magazine Programação de início de ano da Globo traz filmes e séries inéditas da TV aberta Os fãs de cinema ainda vão vibrar com clássicos de todos os tempos na volta da Sessão de Sábado a partir do dia 2

Um novo ano se aproxima e, com ele, as novidades da TV Globo que vão levar muita diversão, emoção e informação ao público nos próximos meses, com conteúdos inéditos e a volta de programas tão aguardados nessa época, como a próxima edição de Big Brother Brasil, a estreia de The Voice +, séries e filmes inéditos e as grandes decisões do futebol. É tempo de curtir e...