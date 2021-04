Magazine Programação de festival reúne 69 documentários on-line

No ano passado, o festival de documentários É Tudo Verdade foi pego de surpresa com a pandemia de coronavírus. Marcado para março, viu os números da doença avançarem, as salas de cinema serem fechadas e foi obrigado a dividir o evento em duas partes. Uma mais comemorativa foi feita em março, enquanto a outra, com a competição da mostra, ocorreu em setembro. Ambas onl...