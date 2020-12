Magazine Programação de cinemas

Sapatinho Vermelho e os Sete Anões (Red Shoes and the Seven Dwarfs) – Coreia do Sul, 2020. Direção de Hong Sung-Ho. Animação, 1h31. Livre, dublado. Buriti 3, às 14h, 16h10 e 18h20 (sexta e domingo, às 16h10 e 18h20). Cineflix Aparecida 3, às 15h, 17h e 19h10. Releitura do famoso conto Branca de Neve e os Sete Anões, onde o beijo da princesa de sapatos vermelhos é a únic...