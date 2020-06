Magazine Programação das TVs por assinatura neste sábado está recheada de filmes de ação

A programação dos canais de TV por assinatura deste sábado está recheada de muita ação, ideal para quem curte sessão adrenalina pura. Há filmes de heróis, como Guardiões da Galáxia Vol. 2, que tem Crhris Pratt à frente, e Aquaman, que traz Jason Momoa no papel do herói. Mas há também outros longas em que a pancadaria vai do início ao fim, caso de Risco Total, com...