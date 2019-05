Magazine Programação da Pecuária 2019 começa nesta sexta-feira em Goiânia Shows, baladas, gastronomia e leilões são atrações principais do evento

Fãs da música sertaneja têm encontro marcado com seus ídolos nos próximos dias em Goiânia. Uma das mais tradicionais festas agropecuárias do País começa hoje e segue até o dia 26. A programação musical da 74ª Exposição Agropecuária do Estado de Goiás, a Pecuária, será aberta amanhã com shows das duplas Zé Neto & Cristiano e Diego & Victor Hugo. Marília M...