Magazine Programação completa da Flipiri 2019

QUINTA-FEIRA, 22 Palco - Praça FLIPIRI 9h - Apresentação da programação da FLIPIRI na Rádio Jornal Meya Ponte (87.9 FM) 14h - Bate-papo literário com autor na Rádio Jornal Meya Ponte (87.9 FM) 19h - Abertura oficial com manifestação da curadora e autoridades Mesa FLIPIRI 10 anos, com Ignácio de Loyola Brandão e Eliane Lage 20h30 ...