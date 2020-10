Magazine Programação

Amanhã19h: Espetáculo Cuspe pra Cima, de Hugo Zorzetti, com a Anthropos Companhia de Arte, no YouTube da Feteg Domingo20h: Espetáculo Assombração, com Esqueteria Macacos, no Instagram @adrianavelosoatriz Dia 2220h: Espetáculo Katatonisch, com Grupo Bastet, no YouTube da Feteg 3 de novembro20h: Espetáculo Os Javalis, de Gil Vicente Tavares, Grupo d...