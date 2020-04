Profissionais da área musical, setor bastante atingido pelas restrições da pandemia do coronavírus, adaptam seus projetos e lançam discos e músicas nos dias de quarentena. Alguns chegaram a compor canções inspiradas nesse momento. Uma alternativa de sobrevivência em dias de crise que também ajuda os que estão em casa a se divertirem. Veja as novidades que foram lançadas e podem ser curtidas em plataformas digitais.

Pearl Jam

A banda norte-americana de rock planejou fazer turnê de lançamento do novo disco. Cancelou os shows, mas lançou o álbum Gigaton no dia 27 de março em plataformas de streaming. Há músicas inéditas que abrem reflexão sobre o momento que estamos vivendo. Algumas já tinham sido lançadas dias antes. O 11º disco de estúdio da carreira da Pearl Jam chega após sete anos sem novidades e já é considerado um dos melhores.

Anavitória

As cantoras Ana Clara e Vitória aproveitaram o isolamento para lançar a canção Me Conta da Tua Janela e um clipe gravado em casa. A música fala dos sentimentos na quarentena. A arrecadação do lançamento será destinada a profissionais autônomos da indústria do entretenimento ao vivo. “Me conta da tua janela/ Me diz que o mundo não vai acabar/ Daqui, eu vi o tempo parar/ Pra gente se lembrar da força que é alguém do lado”, diz a letra.

Guilherme Arantes

O cantor e compositor fez uma versão intimista para antigo sucesso e lançou o single Condição Humana – Acústico Espanha no dia 24. Gravada na Espanha, onde o artista está morando e onde fez live beneficente nessa quarentena, a música é regravação de hit que deu nome ao álbum lançado em 2013. A letra diz: “Às vezes vem um calafrio em mim/ Alguma reportagem/ Duma terra enlouquecida assim/ Perigosa mãe/ Condição humana em mutação/ Nos erros mais antigos/ Muita vaidade e luxo em vão”. É parte da sétima temporada do documentário As Histórias – Guilherme Arantes 40 Anos.

Bono Vox

Logo no início da pandemia, o vocalista da banda U2 buscou inspiração no isolamento social dos italianos e compôs a música Let Your Love Be Known, que fala da importância de cantar e distribuir amor nesses dias difíceis. Ele dedicou a música aos irlandeses e aos profissionais da saúde que cuidam de pacientes com Covid-19. Trecho da letra: “Você não pode tocar, mas você pode cantar/ Através dos telhados/ Cante o telefone/ Cante e me prometa que não vai parar/ Cante seu amor, seja conhecido/ Deixe seu amor se conhecido”.

Bob Dylan

O cantor e compositor lançou música na quarentena, oito anos após o último lançamento. Ela já estava pronta, sem ser divulgada. Murder Most Foul tem quase 17 minutos e fala do assassinato de John F. Kennedy em 1963 e faz referências aos Beatles e ao Festival de Woodstock. Ao lançar, Bob Dylan pediu aos fãs que fiquem seguros. A letra diz: “No dia em que explodiram o cérebro do rei/ Milhares estavam assistindo, ninguém viu nada/ Aconteceu tão rápido, tão rápido, de surpresa/ Bem ali na frente dos olhos de todos”.

Ludmilla

A cantora regravou a canção A Boba Fui Eu em ritmo de pagode. Ela tinha gravado o hit em dueto com Jão para o álbum ao vivo do DVD Hello Mundo, de 2019. A artista também fez cover de Faz uma Loucura por Mim, sucesso cantado por Alcione em 2004. As músicas foram lançadas no dia 17 de março em serviço de streaming. As faixas foram gravadas em estúdio em São Paulo e não estão no EP de samba, que ainda não foi lançado.

MV Bill

O rapper carioca MV Bill gravou em casa a música Quarentena, que fala do coronavírus para conscientizar os fãs. O single, em parceria à distância com o produtor Mortão, também é uma crítica política. A letra traz os versos: “Na favela, pra nós, a Covid é diferente/ As casas não são grandes e geralmente muita gente/ Aglomeração inevitável/ Alguns lugares ainda não têm água potável/ Se cuida aí/ Ih, que vai faltar espaço na UTI”.

João Bosco & Vinícius

A dupla sertaneja lançou no início do mês a primeira parte do álbum que estão produzindo, o Ao Vivo em Goiânia. Eles anteciparam os hits Segunda Taça, Bem Longe de Você, Bebida e Fumaça, Dois Doidin, 1900 e Vovô e Onde não Tinha Espaço. As músicas, que já estão com milhões de visualizações e streams em plataformas digitais, contam com participações do cantor Matheus Aleixo e do forrozeiro Dorgival Dantas.