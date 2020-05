Magazine Profissionais analisam impacto emocional do isolamento e as novas formas de se relacionar Os encontros, antes rotineiros, estão suspensos, e o convívio deve se limitar aos moradores de suas próprias casas

Um turbilhão de novas emoções, angústias e reflexões está acompanhando as pessoas no momento atual. Afinal, todas as áreas e camadas da sociedade estão afetadas pela pandemia. A escala da situação é mundial. Quem está seguindo à risca, dentro do possível, as recomendações de isolamento social, ou mesmo quem está em negação das proporções da pandemia, está viven...