Magazine Profissão Repórter mostra famílias que tentam se reestruturar após perdas para Covid-19 A edição desta terça-feira (29) retrata a vida de jovens que tiveram de abandonar os estudos para lutar pela sobrevivência

Desde março de 2020, milhares de famílias sofrem com perdas inestimáveis de parentes e amigos para uma doença que ainda insiste em assustar todo o País. Ao mesmo tempo em que o avanço da vacinação traz novas esperanças, muitas regiões que sofrem com a extrema desigualdade social seguem na luta diária contra as consequências da pandemia. No Profissão Repórter des...