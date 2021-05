Magazine Professora de Aparecida de Goiânia cria cantinho especial com jardim no quintal de casa Sempre que amanhece e no final do dia, o espaço é parada obrigatória para recarregar as energias

O quintal de casa no Jardim Imperial em Aparecida de Goiânia é um lugar muito especial para a professora Cleide Neves. Flores, limoeiros e pé de amora deixam a paisagem ainda mais convidativa para o lazer da família, principalmente com as duas filhas, a artista plástica Isabella Neves, 11 anos, e a pequena Sarah Melissa, 3 anos. Sempre que amanhece e no final do dia, o ...