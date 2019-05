Magazine Professora conta como é cuidar sozinha de três filhos “Passei por um período difícil até entender que dali para frente seria um trabalho solitário e permeado por muitos desafios", afirma

Entre os rótulos que as pessoas costumam colocar na professora Polyanna Fernanda Silva, 36 anos, é o de guerreira que mais a incomoda. Divorciada desde 2014, depois de um casamento que durou 12 anos, ela exerce a maternidade solo na criação de Yasmin, 15 anos, Rafael, 7, e Mariana, 5 – caçula que já nasceu sem a presença do pai em casa. No começo, não foi fácil e a ajud...