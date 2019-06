Magazine Professora é homenageada em apresentação de piano e flauta

O Ateliê Musical Jordanna Duarte homenageia neste sábado, às 10 horas, no Teatro Belkis Spencière Carneiro de Mendonça, da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, a professora Miriam Alves Velloso Mascarenhas(na foto à esquerda, com Jordanna). A homenagem será realizada com recital de piano solo, duo piano-flauta e piano a quatro mãos, aberto ao público e com entrada ...