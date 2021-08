Magazine Produtores querem realizar grandes eventos em Goiânia ainda em 2021 Réveillon Volta ao Mundo, com Zé Neto & Cristiano, está confirmado com expectativa de reunir 3 mil pessoas

Com o avanço da vacinação no País e a realização de eventos-teste, produtores culturais já se articulam para a retomada da agenda de apresentações presenciais em Goiás ainda para 2021. A largada deve ser tímida, com uma série de restrições e atrações com público reduzido, mas servirá de termômetro para a volta de grandes shows, como o réveillon com Zé Neto &am...