Magazine Produção e elenco primorosos

Resgate é uma adaptação de Joe Russo baseada na graphic novel Ciudad, escrita por ele e Ande Parks há cerca de uma década, em que ele explora seu amor de infância por suspenses e ação. Joe Russo diz que ficava acordado até tarde com o pai para assistir a todos os suspenses de ação dos anos 1970.“Tenho uma forte conexão emocional com o gênero, mas nesse filme quis des...