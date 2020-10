Magazine Produção e clipe

O zouk love, batida da Guiana Francesa, se encontra com os violões latinos em A Partir de Hoje. Com produção assinada por Felipe Cordeiro, Nelson D, Leo D e Patrick Torquato, Mel revela que a sonoridade do single dá um spoiler de quase todos os aspectos sonoros que serão explorados nos próximos lançamentos. “Eu e o Felipe sempre quisemos trabalhar juntos, desde o hiato ...