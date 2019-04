Magazine Procissão do Fogaréu atrai imprensa estrangeira que espalha pelo mundo imagens da tradição goiana Agência de notícias, jornalistas e fotógrafos se misturam à multidão de turistas durante a centenária cerimônia para registrar cada momento da celebração

Quando der meia-noite hoje, as luzes da cidade de Goiás vão se apagar, as tochas da Procissão do Fogaréu se acender e flashes começarão a disparar. Uma das tradições mais conhecidas da cultura popular goiana, o Fogaréu desperta também a curiosidade e a atenção da imprensa internacional. Veículos de comunicação estrangeiros espalham pelo mundo imagens e relatos da...