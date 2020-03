Magazine Procissão do Fogaréu é cancelada pela primeira vez na história A encenação não deve ocorrer em função do novo coronavírus. A estimativa de público era de 60 mil a 65 mil pessoas

A procissão do Fogaréu será cancelada este ano pela primeira vez na história. A informação foi confirmada ao POPULAR pelo presidente da Organização Vilaboense de Artes e Tradições (OVAT), Rodrigo Passaro, um dos organizadores do evento, que ocorre na cidade de Goiás,. A medida foi tomada para evitar a disseminação do novo coronavírus no Estado. A procissão estava...