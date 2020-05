Magazine Processos alérgicos

O clima frio no Brasil é, geralmente, combinado à baixa umidade do ar, fatores que irritam as mucosas das vias aéreas. “Essa irritação desencadeia um processo alérgico, fazendo com que a produção de muco seja menor. O muco é uma defesa do organismo, que segura e retém os vírus e bactérias nessas vias”, explica a pneumologista Eliane Consuelo. Com menos muco, o corpo di...