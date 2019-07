Magazine Procedimentos que cuidam da estética e da saúde bucal ganham espaço nos consultórios odontológicos Na lista de procedimentos que realçam o contorno ou melhoram o aspecto da gengiva, a gengivectomia (alteração no desenho da mucosa) está entre os mais procurados

Facetas de porcelana, aparelhos de safira, lentes de contato, clareamento com laser. Há tempos, a ida ao dentista não é motivada apenas por problemas como cáries, disfunções periodontais ou acúmulo de tártaro. Hoje, na cadeira do profissional também é possível cuidar da beleza do sorriso, o que inclui modificar o tamanho e melhorar o aspecto da gengiva. O que mui...