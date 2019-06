Magazine Procedimentos para combater o envelhecimento exigem cuidados para não colocar em risco a visão A região periocular e, principalmente, os olhos são extremamente sensíveis

Apesar de não serem tão invasivos como a cirurgia plástica, procedimentos como aplicação de botox, laser e ácido hialurônico, comuns no combate aos sinais do envelhecimento do rosto, devem ser feitos apenas por profissionais qualificados. O alerta é reforçado por médicos oftalmologistas. As técnicas com fins estéticos, quando mal aplicadas, podem causar lesões, ...