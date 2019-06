Magazine Procedê e União Clandestina se reúnem em tributos

As bandas Procedê (foto) e União Clandestina fazem uma viagem aos anos 1990 com para um tributo ao Planet Hemp e Raimundos na noite desta quinta-feira, a partir das 20 horas, na Monkey Goiânia. A União Clandestina é um trio que vem ganhando espaço e respeito na cena musical goianiense, com shows energéticos, misturando rap e metal com todas as suas letras em português...