Magazine Problemas de saúde provocados pelo home office ficam mais evidentes após um ano de pandemia Recentemente, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou dados que mostram que quase metade dos trabalhadores ouvidos na pesquisa (45,63%) apresentou baixo nível de bem-estar e saúde mental

A confortável cadeira giratória do escritório deu lugar para a da sala de jantar. A mesinha do computador foi improvisada usando um móvel do quarto. Adaptar-se à rotina de trabalhar em casa durante a pandemia da Covid-19 exigiu do advogado Leandro Moura, de 41 anos, grande senso de disciplina e foco. Há mais de um ano em esquema de home office, ele é um dos muitos prof...