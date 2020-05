Magazine Problema social

Atualmente, o Sistema Único de Saúde oferece exames para detectar o glaucoma, além de fornecer alguns tipos de colírios. Porém, o acesso ainda é muito complicado. Como os medicamentos são caros, parte da população que sofre com glaucoma não adere ao tratamento com colírios. Como toda doença crônica, o tratamento do glaucoma é diário e contínuo. Requer paciência e dis...