Magazine Prisioneiras da fama Relembre outros casos de celebridades que, apesar da fama e fortuna, sofreram na pele os efeitos do machismo e do sexismo

MARIAH CAREYl Na recente autobiografia The Meaning of Mariah (ainda não publicada no Brasil), a cantora relata o difícil relacionamento com o ex-marido Tommy Mottola, que era presidente da Sony Music, sua gravadora. Mariah contou que vivia um casamento abusivo, em uma espécie de prisão e enfrentava uma série de regras e restrições. A cantora se separou em 19...