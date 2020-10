Magazine Principais finais

Arthur, Eliza e Jonatas: apesar da torcida de parte do público para que o final da trama fosse alterado e Eliza (Marina Ruy Barbosa) ficasse com Arthur (Fábio Assunção), a modelo termina a edição especial da novela ao lado de Jonatas (Felipe Simas). Depois de ver Eliza doar parte do seu fígado para salvar o jovem, o empresário se dá conta do grande amor que os u...