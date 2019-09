Magazine Princesa Beatrice está noiva do italiano Edoardo Mapelli Mozzi O casal ficou noivo durante um fim de semana na Itália no início deste mês

A princesa Beatrice, neta da rainha Elizabeth II, está noiva do empresário italiano Edoardo Mapelli Mozzi. Os pais dela, príncipe Andrew e a ex-mulher Sarah Ferguson, anunciaram o noivado nesta quinta-feira, 26. O Palácio de Buckingham informou, por meio de um comunicado no site e nas redes sociais, que o casal ficou noivo durante um fim de semana na Itália no início d...